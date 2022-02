Idées loisirs Normandie : Week-end du 8 et 9 octobre

Aujourd'hui, c'est samedi découverte au chapiteau CREA de Mondeville. A partir de 4 ans, venez découvrir les arts du cirque en famille sous le chapiteau. Trapèze, jonglerie, équilibre…+ un bon goûter ! 15Euros pour participer entre 14 et 16h.





Jusqu'à dimanche, vous pouvez profiter au haras de Saint Lô des journées selle français. Les meilleurs chevaux sont réunis dans la préfecture bas-normande pour concourir aux finales de plusieurs compétitions ; Ne manquez pas ce soir la soirée des éleveurs où autour d'un repas vous sera proposé un formidable show équestre. La réservation du repas est obligatoire et payante mais vous pouvez aussi y assister en tant que simple spectateur gratuitement. C'est à partir de 19h. Toutes les infos sur tendanceouest.com







Les premiers RDV de l'habitat sont organisés ce week-end à Cagny dans l’agglomération caennaise, un salon pour professionnels et particuliers. Depuis hier et jusqu'à dimanche, profitez gratuitement de l'événement à travers des conférences, visites de maisons, stands informatifs ou encore des coins détente. C'est de 10h à 20h.







Dimanche, c'est le forum de la fête et du mariage à la salle des fêtes de Saint Hilaire du Harcouet. Plus de 20 exposants seront là pour vous conseiller. L'entrée est gratuite.





Le Festival Les Equidays en Basse-Normandie a débuté hier.

Des spectacles, du sport équestre, des courses, mais aussi des visites de haras, des ventes, des expositions de photos, de peinture, des lectures vous sont proposés…

Toutes les infos pratiques sont à retrouver sur equidays.com.





La 16ème édition de « passeurs de mots » le festival du conte et de la parole d'Equeurdreville débute aujourd'hui pour 1 semaine. Le festival est déjà une réussite puisque de nombreux spectacles sont déjà complets. Pour savoir quelles sont les animations où il reste encore des places, Renseignez vous à la mairie d'Equeurdreville.





Tout au long de ce week-end et jusqu'à lundi soir, venez profiter de la Foire de St Lô au parc des expositions. Plus de 130 exposants seront présents , des ateliers de cuisine, une plongée au coeur du Brésil, la célèbre chanteuse du groupe Kaoma a qui l'on doit la Lambada, mais aussi un parc aventures pour les enfants et des centaines de cadeaux à gagner. Ne manquez pas le concours de tartes aux pommes de dimanche-après-midi









C'est aujourd'hui le dernier jour du 6ème mini-fest, le festival jazz organisé par le collectif Jazz de basse Normandie au Café-concert El Camino à caen. Une master class de Saxophone st organisée avec Eric Prost au conservatoire de caen à 14h30 et au El camino à partir de 21h , vous pourrez écouter 3 concerts. Plus d'infos sur www.cjbn.fr





Dimanche c’est la 5e fête de l’automne à la Ferme-musée du Cotentin à Ste Mère Eglise. Au programme : la découverte des p’tites bêtes utiles au jardin, exposition et dégustation de pommes, vide-jardin, marché gourmand et une belle exposition de sculptures. La visite du musée et l'accès aux animations est en plus à prix réduit pour l'occasion. Toutes les infos sur le www.tendanceouest.com







L'imitateur Michael Grégorio se produit ce soir au zénith de caen. Vous avez pu gagner vos places grâce à Tendance Ouest.





Tout ce week-end, c’est Le festival "Autour du sucre" de Cagny . Pour sa 2ème édition, de nouvelles thématiques liées au sucre telles que l’art culinaire, la nutrition, la santé et le sport seront développées avec une quarantaine d'exposants. Et la Réunion sera mise à l’honneur pour cette nouvelle édition. RDV ces 2 jours de 10h à 18h



Ce week-end, les ateliers Art Plume organisent la 5ème édition de 24hour Comics Day à Saint-Lô. Il s'agit de créer une BD complète de 24 pages en 24 heures à la suite. Aucune préparation préalable n'est acceptée. Pour relever ce défi qui est quand même un concours, il y aura des professionnels comme des amateurs. L'événement est ouvert au public, les planches de BD réalisées l'année dernière seront exposées. Vous pouvez aussi regarder en direct le travail des artistes sur internet via www.webamag.fr L'entrée est gratuite.







Hier à Sartilly s'est déroulé la finale du tremplin Valise'n'Rock.

Ce soir, vous pourrez donc voir le groupe gagnant faire la 1ère partie de Skanka, Hygiaphone et le groupe de rock celtique Soldat Louis . C'est à partir de 20h à la salle culturelle de Sartilly.





Avis aux amateurs d'AC/DC, un « tribute » est organisé ce soir au Soubock à Cauville par le groupe Riff Raff. C'est à 22h, entrée 12€





Ce soir, au Mega Cgr de Cherbourg, diffusion en avant première du film d'animation Un Monstre à Paris suivi d'un mini concert de Vanessa Paradis et M qui ont composé la bande Originale et prêté leurs voix aux personnages principaux. Ce mini-concert sera retransmis en direct du Théâtre du Trianon à Paris. Film en 3D + concert à 15€, la séance est à 20h.







C'est aujourd'hui le dernier jour du 13ème festival Nördik Impact à Caen. Le festival des musiques électroniques vous propose 5 RDV . Par exemple au Cargö à 20h30, live electro hip-hop de nombreux groupes ou à 21h ambiance drum'n'bass/ dubstep et performance à « la fermeture éclair ». Le programme complet est sur www.nordik.org





La maison de la pomme et de la poire à Barenton vous invitent pour « pommes et poires en fête ». Demain de 10h à 18h, une journée d’animation autour de ces fruits : identification variétale, conseils en arboriculture, dégustations, atelier jus de pomme pour les enfants, vente de pommes et poires, de tisanes, de produits du terroir... Entrée gratuite.