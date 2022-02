5ème fête de l'automne à la ferme musée du Cotentin

C'est la 5ème année que la ferme-musée du cotentin fête l'automne à Ste Mère Eglise.

Durant toute la journée de dimanche, des animations gourmandes, des conseils sur les façons d'utiliser les insectes pour préserver votre jardin etc.

De nombreux professionnels sont là pour vous guider et vous conseiller, pour passer un bon moment en famille puisque des animations sont spécialement consacrées aux enfants.

En plus, lors de cette journée, l'entrée à tarif réduit et vous permet de participer à la fête de l'automne + visiter le musée. 2.7 eurso pour les adultes et 0.7 euros pour les 7-15 ans.

RDV dimanche 9 octobre à la ferme-musée du Cotentin de 10h à 18h (restauration sur place).

Plus d'infos sur http://www.musees-basse-normandie.fr/

Ecoutez Virginie nous parler des festivités: