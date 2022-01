Découvrez le site Cotentin-nautisme.fr

www.cotentin-nautisme.fr est désormais l'adresse pour préparer ses activités nautiques grâce à la valorisation des richesses nautiques du territoire Cherbourg-Hague.

Le site présente l'ensemble des activités possibles et les meilleurs spots de la région. Activités sportives ou de plaisance tout est répertorié pour une navigation facile et accessible afin de répondre à tous les niveaux et toutes les envies du moment.



En plus de présenter le potentiel nautique du territoire Cherbourg-Hague, le site est une interface complète qui propose de connaître les dernières nouveautés grâce à la rubrique "Actualités"

et aussi de visionner les vidéos de sa web TV.

Des bons cadeaux ou même des séjours sont aussi ouverts à la réservation sur le site. RDV dès maintenant sur www.cotentin-nautisme.fr

Ecoutez Nicolas Maisonneuve nous présenter les différentes rubriques: