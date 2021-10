Revivez la tradition normande de Noël pedant les visites nocturnes du manoir de Donville

Pour les fêtes de fin d'année, le manoir de Donville a été décoré aux couleurs de Noël. Vous pouvez le visiter tous les jours de 10h à 18h, mais seules 2 soirées vous permettront d'écouter des contes de Noël du Cotentin et de savoir coment était célébré Noël à travers les époques en Normandie. Réunis autour de la cheminée monumentale du manoir, petits et grands pourront partager un moment féérique.

Le public pourra aussi voir une exposition de jouets anciens. Les visites ont lieu vendredi et samedi, à 20h et 21h15. Réservations au 02 33 42 03 22, 7 euros 50 pour les adultes, 4 euros pour les 3-10 ans et gratuit pour les plus jeunes. www.manoirdedonville.com

Ecoutez Franck Feuardent nous décrire ce qui vous attendra ces 2 soirs: