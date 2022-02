La Foire de Saint-Lô fête le Brésil

Pour son édition 2011, la Foire internationale de Saint-lô met les petits plats dans les grands en invitant le Brésil et ses coutumes. Entre le 6 et le 10 octobre, le parc des expositions de Saint-Lô sera métamorphosé pour mettre en avant les traditions brésiliennes et vous faire découvrir la culture de ce peuple fascinant.

Dans un espace de 800m², découvrez des poteries, art indigène, mobilier, instruments de musique, objets de décoration, épicerie et boissons (huiles, épices, cafés, thés, chocolats, bières, guarana...), cosmétiques (huiles essentielles, savons...), bijoux, arts de la table, accessoires de mode (sacs, ceintures, tongs...), vêtements, musique... le tout dans un décor authentique.

Poriftez-en aussi pour découvrir un espace Nouvelles Technologies, de cours de cuisine gratuits, un village des créateurs, des structures gonflables pour les enfants et plus de 6000 euros de lots à remporter tout au long du week-end.

Enfin, retrouvez sur la Foire plus de 180 enseignes commerciales pour faire vos emplettes auprès d'entreprises du pays Saint-Lois avec entre autres un secteur BIO.

Le dimanche, un vide-grenier s'installera aux abords de la Foire pour vous proposer de bonnes affaires!

Découvrez le programme complet de la Foire de Saint-Lô ci-dessous: