Caen. À Caen, l'aquatrampoline fait sensation

"Allez on continue ! On ne lâche pas", crie l'éducatrice Sportive. Après les petits pêchés de l'été, comment se remettre au sport ? La piscine du Chemin vert à Caen (Calvados) propose durant les vacances de la Toussaint une nouvelle activité : l'aqua trampo, connu également sous le nom d'aquajump.

• À lire aussi. À Caen, faites un saut à la piscine pour découvrir l'aquatrampoline



La pratique de ce sport consiste à rebondir sur un trampoline dans l'eau. Les participants ont alors le corps immergé jusqu'en haut des cuisses. Venue du Brésil, cette activité se pratique sur une musique entraînante, sur laquelle il faut rester en rythme.

Travailler l'ensemble du corps

Le côté ludique de ce nouveau sport attire. Et comme ses cousins, l'aquagym et l'aquabike, l'aquatrampo possède de nombreux bienfaits détaille Corinne Lament, éducatrice sportive à la piscine du Chemin vert.

"Ça permet d'affiner la taille, les bras, le fessier. Clairement, ça fait travailler l'ensemble du corps", assure la spécialiste."Chaque éducateur met en place un programme spécifique en fonction des participants et des chansons choisies."

L'action de l'eau sur le corps en mouvement permet de lisser les imperfections et de venir à bout de la cellulite. Autre avantage considérable, il est accessible à tous les âges et tous les profils. Et il n'est pas nécessaire de savoir nager pour pratiquer cette activité.

Du coup, les séances prévues chaque mardi et jeudi de 18h15 à 18h45 sont prises d'assaut. Mais pas de panique, l'activité revient en décembre lors des vacances de Noël. Les inscriptions ouvriront à la fin du mois de novembre.

Reportage l'aquatrampo à la piscine du Chemin vert à Caen (Calvados) Impossible de lire le son.

Piscine le Chemin vert ouverte du lundi au dimanche. Les horaires sont à retrouver sur Caenlamer.fr ainsi que les animations proposées. Tarifs : 3 euros en normal, 2 euros en réduit (étudiant, familles nombreuses, chômeurs et personnes handicapées)