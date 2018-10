À Caen, faites un saut à la piscine pour découvrir l'aquatrampoline

Quand on pense à des sauts dans l'eau, on imagine des sauts depuis le plongeoir, ou encore un bon vieux plat. Qui claque bien comme il faut. Désormais, il faudra également composer avec des sauts sur un trampoline… Dans l'eau ! En effet, la piscine du chemin-vert (Caen) organise des séances d'aquatrampoline. Ce sport consiste à faire des sauts sur un trampoline, le tout dans l'eau. Les sauts sont petits mais le rythme est intense. Un exercice qui promet de faire travailler le cardio !

Découverte pendant les vacances de la Toussaint

Il sera possible de s'initier à cette nouvelle discipline pendant les vacances de la Toussaint à la piscine. Du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre 2018, on pourra faire de l'aquatrampoline le mardi et le jeudi à 18h15. Les séances durent 30 minutes. A noter que de nombreuses autres activités sont également prévues.

Les inscriptions se font à l'accueil.