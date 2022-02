L'histoire des jeux vidéos au coeur d'un ouvrage

Pour bien expliquer cette période où les jeux vidéo ont proliféré dans les salons des familles du monde entier, les auteurs Marcus, testeur et journaliste spécialisé, et Philippe Kieffer, qui a notamment collaboré au quotidien Libération, sont remontés jusque dans les années 50 où l'idée du premier jeu vidéo naquit aux Etats-Unis.

Quelque 144 pages dévoilent en images comment le jeu vidéo a su s'installer dans le quotidien de tous, grâce notamment aux consoles de salon, et l'avènement dans les années 70 du jeu Pong, inspiré du tennis avec deux barres verticales en guise de raquette, un carré (pixel) pour la balle et un terrain séparé par une simple ligne blanche centrale.

S'ensuivront dès le milieu des années 70, les consoles de salon comme le Télé score de Seb, le Sportsmaster d'Ahnimex ou encore le Sportron, puis des modèles de plus en plus évolués comme l'Atari 2600, la Colecovision (de CBS), la Super Nes (Nintendo), la PlayStation (Sony), etc.

Les jeux sont aussi mis à l'honneur avec Mario, Sonic, Pacman, Donkey Kong, etc., et tous ces héros de pixels qui ont développé une véritable passion chez bon nombre de joueurs.

Nos jeux vidéos 70-90

Par Marcus & Philippe Kieffer

Aux éditions Hors Collection

Date de parution : 6 octobre 2011

Prix : 24,90€