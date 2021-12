Toute une génération a grandi avec les jeux Sega (c'est plus fort que toi!). Sonic, Kid Chameleon, Phantasy Star II… Retrouvez dès maintenant 5 titres Mega Drive sur vos "stores" et téléchargez-les gratuitement. Vous pourrez y jouer en intégralité sur le smartphone. À savoir qu'une compatibilité avec une manette Bluetooth est possible si vous préférez un "vrai" contrôleur et non pas l'écran tactile.

À la fin de chaque niveau, il y aura une pub à visionner, mais vous pouvez choisir de passer à la version payante (2.26€/jeu) pour ne plus les voir.

Sega ne s'arrête pas là! Toutes les 2 semaines, des titres devraient rejoindre la collection Sega Forever et ainsi enrichir le catalogue. Suivez l'actualité de la collection sur Facebook, Twitter ou instagram.

Voici la liste des jeux disponibles au lancement le 22 juin 2017:

*Sonic The Hedgehog Android/Iphone

*Phantasy Star II, le RPG majestueux sorti en 1989 Android/Iphone

*Comix Zone, Android/Iphone

*Kid Chameleon, Android/Iphone

*Altered Beast, le beat'em all de la Grèce Antique sorti en 1988, Android/Iphone

