Jullouville. Tour de France à la Voile : décor de rêve à Jullouville, dans la Manche

C'est la première année d'un contrat qui en compte quatre. Le département de la Manche et ASO, la société qui organise le tour de France à la Voile (et le tour cycliste) se sont entendus pour que les skippers du Tour fassent escale pendant 4 ans sur les côtes manchoises, à chaque fois dans un lieu différent. Pour la première année du contrat, c'est la plage de Jullouville qui a été choisie, les 13 et 14 juillet 2017, au plus grand bonheur de Jean-Marie Sevin, président de la communauté de communes Granville Terre et Mer :

Des skippers de Jullouville

Les 31 bateaux ont rendez-vous pendant ces deux jours dans la baie du Mont-Saint-Michel. On dénombre des équipages pros, mais aussi des amateurs. Des équipages qui viennent de l'autre bout du pays et des bateaux qui retrouvent leur terrain de jeu habituel, à l'image du local de l'étape, Colombus Café, skippé par Fabrice Walhain originaire de... Jullouville :

Autre bateau amateur, Techneau, skippé par un employé de l'entreprise, basée à Marigny dans la Manche, Benoît Daval :

Chausey et le Mont en décors

La foule était aux rendez vous, ce jeudi 13 juillet, pour la première journée de cet acte 3 du tour de France à la Voile. C'est l'équipage tenant du titre, sur Lorina Limonade/Golfe du Morbihan, qui a remporté le raid côtier entre Jullouville, les îles Chausey et le Mont-Saint-Michel. L'épreuve se poursuit ce vendredi 14 juillet, avec du grand spectacle : les stades nautiques, à quelques mètres de la plage.

