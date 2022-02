Caen. L'association les Nez Rouges veut redonner le sourire aux enfants malades à Caen

Une antenne des Nez Rouges devrait bientôt voir le jour à Caen (Calvados). Et pour mener à bien ce projet, l'association qui organise de nombreuses activités pour les enfants hospitalisés, recherche des bénévoles.

Une large palette d'activité

"Le profil que nous recherchons est simple, résume Saïd Aid, en charge du recrutement pour l'association. Il faut avoir de la joie, de l'amour à partager, le sourire et un peu de temps."

Le but de l'association. "Faire un peu oublier le monde hospitalier, on essaie de réaliser les rêves des enfants en fin de vie, présente le bénévole. On peut organiser des fêtes, repeindre complètement un étage pédiatrie, mettre des ballons… Nous avons une large palette d'actions qui peuvent aller d'un simple conte à raconter aux enfants jusqu'à un atelier photographie ou cuisine."

Rassurer les parents

Apporter un peu de rires et de bonheur dans les couloirs de l'hôpital est pour lui une mission essentielle pour les enfants mais pas seulement. "Ça rassure les parents de voir leur enfant sourire, et ça allège aussi le travail des infirmières et des médecins."

Pour le moment, plus d'une vingtaine de personnes se sont déjà manifestées auprès de l'association. Dès qu'une équipe solide sera sur pied, les Nez Rouges prendront contact avec le CHU de Caen. "Nous espérons être prêts avant les fêtes de fin d'année, que les enfants puissent profiter d'animations pour Halloween et surtout Noël", précise Saïd Aid.

Pratique. Tous les potentiels bénévoles peuvent remplir un formulaire d'inscription sur le site Internet de l'association ou prendre directement contact au 0555695623 ou 0615256559.

