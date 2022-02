Stade Malherbe Caen : en manque de spectateurs

Les 300 membres du MNK ont cessé leurs animations en raison des “politiques sécuritaires et mercantiles du club”, selon Christophe Vaucelle, leur président qui “demande juste de pouvoir préparer les animations au stade comme avant les matchs, sans avoir à être surveillé constamment”. Une réunion entre supporters et dirigeants est prévue ce vendredi 30 septembre.

Affluence en baisse

L’autre sujet délicat concerne le prix des places qui ne cesse d’augmenter. Elles sont accessibles à partir de 14 € en populaire, contre 12 la saison passée. Avec un abonnement démarrant cette saison à 182 € pour 19 matchs, Caen se classe quatrième des équipes de Ligue 1 les plus chères pour ceux qui désirent les voir jouer à domicile. Devant Rennes, Bordeaux, Auxerre ou encore Lyon par exemple.

À la même période en 2008, après quatre matchs à domicile, la moyenne de fréquentation était de 19 485 spectateurs. L’an dernier, elle affichait 17 764 et cette année, elle a chuté à 15 061. Les résultats de l’équipe ne semblent pas en cause puisque Malherbe occupe actuellement une très honorable 8e place. Caen devrait compter autour de 9 500 abonnés cette saison. Ils étaient 14 500 en 2008.

Equilibre difficile à trouver

“Le problème n’est pas le prix”, soutient le responsable de la communication du SMC Pilou Mokkedel. “Contre Toulouse, nous avons proposé un pack à 15+1 € pour une place adulte et une place enfant en tribune J au lieu de 31 € habituellement pour une place adulte seule. Nous n’en avons vendu que 70”.

“La conjoncture pousse les gens à se serrer la ceinture sur les loisirs”, rappelle Jean-Claude Guillouf, délégué aux sports à la mairie. “Le foot pâtit de son besoin de gonfler les masses salariales des joueurs pour avoir une équipe compétitive. Du coup, l’équilibre budgétaire n’est pas simple à trouver pour les clubs”, conclut-il.

