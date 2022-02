Les champignons, chapeaux bas !

Omelette aux girolles

Pour 4 personnes

Préparation : 30 mn



Ingrédients :

250 g de girolles

1 poivron rouge

50 g de lard maigre fumé

5 œufs

30 g de beurre

12, 5 cl de crème

4 échalotes

1/2 cuillère à café de paprikadoux (facultatif)

1 bouquet de ciboulette

Sel



Nettoyez les girolles et coupez-les en lamelles.

Pelez les échalotes, hachez-les finement.

Lavez le poivron, éliminez les graines et la partie blanche et taillez-le en lanières. Taillez le lard en petits dés.

Faites fondre le beurre et faites-y revenir les lardons. Ajoutez ensuite les échalotes et les girolles. Faites-les cuire à feu moyen, pendant 10 mn environ, jusqu’à ce que toute l’eau rendue se soit évaporée. Pour finir, ajoutez le poivron et poursuivez la cuisson pendant 8 mn.

Fouettez les œufs avec la crème, ajoutez le sel et le paprika. Lavez la ciboulette, secouez-la et ciselez-la.

Versez le mélange œufs crème sur les girolles, et parsemez de la moitié de la ciboulette. Faites prendre la masse à feu moyen puis réduisez le feu. Partagez l’omelette en quatre parts que vous dresserez sur un plat. Parsemez avec le reste de ciboulette.