Savoureuses omelettes

Omelette aux deux lards pour 4 personnes



8 œufs

50 g de lardons salés

50 g de lardons fumés

2 c. à s. d'huile d'olive, 1 c. d'eau froide, sel, poivre



Plongez les lardons salés dans une casserole d'eau bouillante. Quand l'ébullition reprend, égouttez-les sur un papier absorbant.

Dans une autre eau, faites de même avec les lardons fumés. Coupez tous les lardons en petits cubes en gardant séparés les lardons fumés et salés.

Dans un saladier, battez les œufs sans les faire mousser avec du sel, du poivre et une cuillerée d'eau froide. Dans une poêle, faites chauffer l'huile d'olive.

Faites revenir un instant séparément les lardons fumés et les lardons salés. Posez-les sur un papier absorbant.Dans la poêle chaude, versez les œufs battus. Laissez cuire 1 minute à feu vif en repoussant doucement du bord vers l'intérieur à l'aide d'une palette en bois. D'un côté, répartissez le lard fumé, de l'autre le lard salé. Cuisez encore 2 minutes, à feu moyen. Quand le bord commence à sécher, arrêter la cuisson. Repliez l'omelette en superposant les deux lards.

Cette entrée devient un plat si vous servez l'omelette sur un lit d'épinards chauffés à la poêle dans 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive.



