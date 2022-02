Un nouveau festival de la pomme en pays d'Auge

Coordonné par l’association Tourisme en Pays d’Auge, il a pour vocation de faire découvrir le Pays d’Auge, de faire apprécier la grande qualité des produits du terroir et, en particulier, tout l’univers de la pomme : les pommiers, les métiers, les produits et la gastronomie, les contes et les histoires…

Organisée à l’échelle du Pays d’Auge, la manifestation regroupe une trentaine d’animations sur quatre jours.

Seront proposés notamment, un itinéraire de découvertes du Pays d’Auge, en parcourant les villages et les villes augeronnes : Lisieux, Saint-Germain-de-Livet, Saint-André-d’Hébertot, Pont-l’Évêque, Deauville, Trouville-sur-Mer, Cambremer, Repentigny, Grandouet, Victot-Pontfol, Livarot, etc. La pomme n’aura plus de secrets pour vous.



Pratique. Programme complet sur http://www.festivalpomme.sitew.com