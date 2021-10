Normandie Impressionniste : les événements incontournables dans la région

1- Musée des impressionnismes de Giverny

. Exposition “Signac, les couleurs de l’eau”, jusqu’au 2 juillet. 130 oeuvres du grand maître du pointillisme entre peintures, aquarelles et dessins. De 3 à 7 €.

Tél. 02 32 51 94 65.

Musée des impressionnismes de Giverny

Exposition “Hiramatsu, le bassin au nymphéas : hommage à Monet”, du 13 juillet au 31 octobre. Un hommage au grand peintre. De 3 à 7 €.

Tél. 02 32 51 94 65.

2- Musée de Vernon

. Ateliers de peinture et réalisation d’une fresque collective, dimanche 2 juin, de 11 à 17 h. Sur le thème des nymphéas et de l’eau, le public est invité à réaliser une fresque collective. exposée par la suite au musée.

Tél. 02 32 21 28 09

3- Musée d’art, d’histoire et d’archéologie d’Evreux

. Exposition “Une même longueur d’ondes, Louis Aston Knight-Alain Fleischer, du 21 juin au 22 septembre. Alain Flescheir, comme Louis Aston Knight avant lui, décide de travailler au milieu de l’eau. Gratuit.

Tél. 02 32 31 81 90.



Scène nationale Evreux Louviers

. Journée d’ateliers “L’Art en Herbe”, samedi 15 juin, à partir de 14 h. Des manifestations impressionnistes sur les pelouses du Cadran, dans son hall et son auditorium. Gratuit.

Tél. 02 32 78 85 20.



4- Musée des Beaux-Arts de Rouen

. Exposition “Eblouissants reflets, 100 chefs-d’oeuvre impressionnistes”, jusqu’au 30 septembre 2013. L’événement à ne pas manquer, avec les tableaux de Monet, Renoir ou encore Sisley. De 7 à 10 euros, gratuit pour les – 26 ans.

Tél. 02 35 71 28 40.



H2o, espace de science de la CREA à Rouen

. Exposition interactive “Kaléidoscope”, du samedi 29 juin au dimanche 22 septembre.

Une vingtaine d’expériences interactives à faire soi-même reliant les sciences à l’art.

Tél. 02 35 52 95 29.

Rouen

. Animations artistiques “Génie du lieu, entre fleuve, flux et reflets”, du 27 juin au 15 septembre. Différents artistes investissent la ville et en font leur terrain d’expression. Gratuit.

Tél. 02 35 08 69 00.



Cathédrale de Rouen

. Spectacles son et lumière sur la façade , tous les soirs à la tombée de la nuit, du 1er juin au 15 septembre. Deux spectacles, l’un sur l’impressionnisme, l’autre sur Jeanne d’Arc. Gratuit.

Tél. 02 35 08 69 00.

Théâtre des arts de Rouen

. Ciné-concert le vendredi 12 juillet à 20 h 30.

Le pianiste Jean-François Zygel accompagne musicalement le film muet “La Belle Nivernaise”.

Tél. 02 35 98 74 78.

5- Musée des Terre-Neuvas à Fécamp

. Exposition “Pierre Prins, un pastelliste impressionniste à Fécamp”, du 1 juin au 1er septembre.

Tél. 02 35 10 60 96.



Maison du patrimoine de Fécamp

. Spectacle “J’ai comme l’impression... Chemins de traverse dans le 19e siècle”, du 6 au 14 août, à 21 h 45. Spectacle théâtral nocturne autour des textes de Maupassant, Bachelard et Clémenceau. 15 €.

Tél. 02 35 10 60 96.

Fécamp, bord de mer

. Concert “Prélude Impressionniste, le samedi 6 juillet à 20 h en bord de mer.

Un concert hommage inspiré par les oeuvres de Claude Debussy et de Botticceli

Tél .02 31 82 05 00.

6- Musée d’art moderne André Malraux, Le Havre

. Exposition “Pissaro dans les ports – Rouen, Dieppe, Le Havre”, jusqu’au 29 septembre. Le peintre par excellence des ports normands. De 6 à 9 €.

Tél. 02 35 19 62 62.



Musée d’art moderne André Malraux, Le Havre

. Concert du Trio des Canuts “La mer et les compositeurs français”.

L’impressionnisme fut aussi un mouvement musical et inspira de nombreux compositeurs, au premier rang desquels Claude Debussy. Samedi 4 mai à 18 h et dimanche 5 mai à 17 h. Gratuit.

Tél. 02 35 19 62 72.



Ecole supérieure d’art et design Le Havre-Rouen, sur la façade au-dessus de l’Office de Tourisme

. Spectacle “C’est en levant les yeux que l’on voit la mer”.

Images et vidéos projetées en front de mer à partir d’un travail des élèves de l’école.

Du 14 au 30 juin, de 22 h à minuit. Gratuit.

Tél. 02 35 53 30 31.

7- Musée des Beaux-Arts de Saint-Lô

. Exposition “De l’impressionnisme à l’abstraction, une immersion dans la peinture”, du 26 juin au 29 septembre. Similitudes entre peinture abstraite et impressionnisme.

Tél. 02 33 72 52 55.

8- Eglise de Barfleur

. Concert “Double Manche pour un impressionnisme franco-anglais”, samedi 20 juillet à 20 h 30. Un concert sous l’égide de l’Orchestre régional de Basse-Normandie.

Tél. 06 80 60 67 14.

9- Musée des Beaux-Arts Thomas Henry et Centre d’art Le Point du Jour de Cherbourg

. Exposition “Mer, vues, monuments/L’envers et l’endroit du décor”, du 2 juin au 22 septembre. Cherbourg vu par les impressionnistes.

Tél. 02 33 22 99 23

10- Musée Christian Dior de Granville

. Exposition “Impressions Dior”, jusqu’au 22 septembre. A travers les créations du styliste, l’exposition montre les relations entre mode et impressionnisme.

Tél. 02 33 61 48 21.