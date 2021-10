Normandie Impressionniste : le MoDem dénonce des dépenses "hors sujet"

Régine Marre, citant un investissement de 5 millions d'euros déboursés par les collectivités locales normandes, juge ces sommes "hors sujet au moment où notre pays en général et notre agglomération en particulier souffrent cruellement de la destruction progressive de notre tissu économique (...). Les promesses non tenues avant et après l’élection de François Hollande augmentent le malaise et le climat délétère qui s’installe massivement au sein de la population française, alors que celle-ci souhaite que le Gouvernement s’attaque prioritairement et de façon urgente au problème du sous emploi en France".

Ce qui n'empêchera toutefois pas le MoDem de se montrer lors de l'inauguration de Normandie Impressionniste, ce dimanche 28 avril à Rouen... "dans un esprit de respect de la tradition républicaine".