Le coeur du Calvados bat au rythme de Normandie Impressionniste

Expositions phares ou plus confidentielles, spectacles, concerts, ateliers, jeux...Il y en a pour tous les goûts, chaque événement célèbrant à sa façon ce grand courant pictural, d’hier à aujourd’hui.

Jusqu’au 29 septembre

Au Musée des Beaux-Arts de Caen, exposition “Un été au bord de l’eau”. L’événement phare du festival dans le départemen du Calvados.

Tél. 02 31 30 47 70.



Jusqu’au 29 septembre

Au Musée de Normandie de Caen, exposition “En couleurs et en lumière : la photographie autochrome de 1903 à 1931”. Gros plan sur les similitudes entre photographie et impressionnisme. Tél. 02 31 30 47 60.



Du 11 mai au 3 novembre

Au musée de Vire, exposition “Eau, Eden ou Enfer?”.

Tél. 02 31 66 66 50.



Le samedi, du 18 mai au 29 juin

Au musée de Normandie de Caen, à 14 h, ateliers de fabrication de cartes animées en pop-up. Sur réservation.

Tél. 02 31 30 47 60.



Jusqu’au 1er juin

A la médiathèque André Malraux de Lisieux, exposition “Eaux du Pays d’Auge, impressions en noir et blanc”. Des oeuvres au plus près du bocage augeron.

Tél. 02 31 48 41 00.



Du 1er juin au 23 août

Au Pavillon Normandie, à Caen, exposition “Spencer Finch : peindre l’air”.

Tél. 02 31 93 09 00.



Du 1er juin au 30 septembre

Au musée André Lemaitre,à Falaise, exposition “Mares et rivières dans l’oeuvre d’André Lemaitre” : 50 oeuvres du célèbre peintre originaire de la ville.

Tél. 02 31 90 02 43.

1er juin

De 19 h à 23 h, au château-musée de Saint-Germain-de-Livet, près de Lisieux, soirée festive. Exposition, repas impressionniste, concert et feu d’artifice. Gratuit.

Tél. 02 31 31 00 03.



8 juin

De 14 h à 18 h, au château-musée de Saint-Germain-de-Livet, près de Lisieux, Animations “Lettres et mots en impression”, théâtre, lecture et musique. Gratuit.

Tél. 02 31 31 00 03.

9 juin

Au cinéma Basselin de Vire, projection du film “Une partie de campagne” de Renoir. Ambiance canotage.

Tél. 02 31 66 16 40.



Du 14 juin au 24 août

A l’Arthotèque de Caen, exposition “Aqua Vitalis”.

Tél. 02 31 85 69 73.



Du 22 juin au 30 septembre

Le musée Eugène Boudin de Honfleur propose une exposition intitulée “La femme et la mer” avec, en arrière-plan, la mode des bains de mer.

Tél. 02 31 14 02 02.

23 juin

Au musée de Vire, à 14 h 30, animations “’Eau en couleurs”. Pour enfants.

Tél .02 31 66 28 50.



Du 28 juin au 27 octobre

Exposition “Le musée éclaté de la Presqu’île” de Caen jusqu’à la mer. 15 galeries éphémères investissent l’agglomération. Gratuit.

Tél. 02 14 37 25 00.



28 juin

A partir de 18 h, dans les rues du centre-ville de Caen, soirée festive “La Nuit impressionnante”. Gratuit.

Tél. 02 31 30 45 51.



29 juin

De midi à minuit, à l’IMEC, Abbaye d’Ardenne à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, journée festive “Histoire d’eau”. Gratuit.

Tél. 02.31.29.37.37.

29 juin

De 14 h à 17 h, au château-musée de Saint-Germain-de-Livet, près de Lisieux. Ateliers aquarelle, peinture et pastel pour le grand public. Gratuit.

Tél : 02 31 31 00 03.



30 juin

A partir de midi, Jardin des Personnalités de Honfleur, pique-nique artistique et musical sur l’herbe. Animations proposées. Ramener son pique-nique. Gratuit.

Tél. 02 31 89 23 30.



Tous les dimanches du 7 juillet au 1er septembre

A 22 h 30, Grand Hôtel de Cabourg, spectacle d’illusions impressionnistes sur la façade de l’hôtel.

Gratuit.

Tél : 02 31 06 20 00.



Du 7 juillet au 25 août

Gares de Trouville, Deauville-Dives et Cabourg, animations “Avec le train, la Côte Fleurie s’anime tout l’été”, lectures et spectacles.

Tél. 02 31 06 96 21.



Le 23 juillet et le 9 août

A partir de 14 h 30, promenade Marcel Proust à Cabourg, Peindre en famille les bords de mer. Un pinceau, une toie, un paysage : à vous de jouer ! Gratuit.

Tél. 02 31 06 20 00.



Les 3 et 4 août

A partir de 15 h 30, promenade Marcel Proust à Cabourg, Thé en costumes d’époque pour un voyage à la belle époque. Gratuit.

Tél. 02 31 06 20 00.



20 août

Plage de Trouville, près de l’Etablissement des Bains, découverte d’un jardin d’inspiration impressionniste sur la plage. Gratuit.

Tél. 02 31 14 60 70.