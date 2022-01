Ils sont fidèles au rendez-vous. Sans ses bénévoles, le Festival Beauregard à Hérouville-St-Clair (Calvados) n'existerait pas. Pour cette neuvième édition, ils sont 950 à participer à l'aventure. Qu'ils soient à l'accueil, au bar, au parking ou au service V.I.P, tous participent au bon fonctionnement du festival. Le deal? Pour 6 heures de bénévolat par jour, ils peuvent profiter gratuitement des concerts du festival. "Être bénévole à Beauregard c'est une super expérience. Au-delà du bénévolat, c'est aussi une bonne ambiance et l'occasion de participer à un événement proche de chez moi", sourit Esther Saltiel-Ragot, bénévole pour la deuxième année consécutive.

"C'est quand même fatiguant"

Si l'expérience présente de nombreux avantages, Esther Saltiel-Ragot a également dû apprendre à gérer les festivaliers alcoolisés, ce qui est, selon elle, le seul point négatif. "À la fin de la soirée, les festivaliers alcoolisés ne font plus vraiment attention à nous et n'écoutent plus les consignes. À la longue, c'est quand même fatiguant, d'autant plus qu'on enchaîne des journées de 15h en tout", tempère-t-elle. Après avoir géré le parking l'an dernier, elle sera cette année bénévole dans un des bars du festival. L'occasion pour elle d'apprendre de nouvelles compétences. "Après cette édition, je pourrai dire que je sais servir des bières!", rigole-t-elle.

Pratique. Festival Beauregard, du 7 au 9 juillet 2017 à Hérouville Saint-Clair

