Divertissement. L'archifête à Petit-Couronne

Crée dans les années 80, cette fête populaire de Petit-Couronne s'organise depuis 4 ans dans les jardins aquatiques de la ville et offre depuis 2009 une programmation variée et festive mettant l'accent sur les arts de la rue. Chaque année c'est près de 4000 personnes qui se rassemble pour participer à cet évènement de plein-air!

Une exigence de qualité

"Notre programmation est exigeante car nous sélectionnons toujours des spectacles de qualité mais ce sont des créations qui restent très accessibles, souligne Annie Mabilais directrice du service culturel de la ville de Petit-Couronne. Nous voulons que cette fête reste un évènement populaire ouvert à tous". En coordination avec la ville, cette programmation a été mise en oeuvre par l'atelier 231: " Il sélectionne des troupes créatives comme la compagnie normande Marcel et ses drôles de femmes et tourne actuellement avec son spectacle Miss Dolly dans plusieurs festivals normand, mais l'atelier 231 promeut surtout des propositions originales quelque soit l'origine de ces troupes".

Varier les plaisirs

Parmi les spectacle proposés, la compagnie Hors surface propose un spectacle poétique d'acrobatie aérienne portée par une musique hypnotique et la Cie des batteurs de pavés présente une version inédite de Germinal sous forme d'une pièce participative. " Nous favorisons par cette programmation la complémentarité des disciplines et la mixité des styles. Par exemple le Mande Brass band marie musique mandingue de l'Afrique de l'ouest et une fanfare classique. Les cuivres font échos aux percussions et le résultat est véritablement festif. Avec ce programme diversifié nous nous adressons au plus grand nombre".

Une fête traditionnelle

Si aujourd'hui l'archifête est résolument tournée vers les arts de la rue, elle n'en oublie pas moins ses origines. " Il y a des incontournables dans cette programmation comme la traditionnelle foire à tout du dimanche aux abords des jardins aquatiques, le feu d'artifice et le feu de st jean le samedi 24 à l'esplanade des sources mis en musique cette année par les Zolobe un groupe du nord de Madagascar". Avec des espaces de restaurations, de nombreux jeux de plein-air, des promenades en ânes ou encore des ateliers pour les enfants tout est fait pour que les participants passent une agréable journée de détente sur les lieux.

Pratique. Samedi 24 et dimanche 25 juin. Centre ville de Petit-Couronne. Gratuit. www.ville-petit-couonne.fr

