Petit-Couronne. Archifête : le grand rendez-vous estival !

Installée dans l'écrin de verdure des Jardins aquatiques de Petit-Couronne, l'Archifête proposera, le 15 et 16 juin, de nombreuses animations en plein air. On y découvrira des spectacles pour la plupart inédits de compagnies normandes ou d'ailleurs. Parmi les fidèles au rendez-vous, on aura le plaisir de découvrir un nouveau spectacle de la Cie Acid Kostik - un polar théâtralisé humoristique -, d'apprécier un duo de danse féminin de la Cie Lève un peu les bras et d'entendre la Batucada Agogô percussions animer la procession vers le bûcher.

Pratique. Samedi 15 et dimanche 16 juin dans les jardins aquatiques de Petit-Couronne. Gratuit. petit-couronne.fr.