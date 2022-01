La basilique Notre-Dame de la Délivrande est le lieu de pèlerinage le plus ancien pour la vierge Marie en Normandie. L'édifice date du XIXe siècle et délimite l'entrée du bourg de Douvres-la-Délivrande. C'est le lieu de procession pour une statue de la Vierge Noire de 1580. Saint-Jean Eudes et Sainte-Thérèse de Lisieux y firent tous deux un pèlerinage respectivement aux XVIIIe et XIXe siècles. Les combats de la bataille de Normandie ont très peu affecté la basilique. La fête du couronnement a lieu le premier samedi après le 15 août. C'est également l'occasion pour la ville de s'animer le temps d'un week-end. De plus, le musée des manteaux de la Vierge se visite sur réservation.

10 Place de la basilique, Douvres-la-Délivrande. Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 17h30, sauf le lundi matin. Visite libre ou guidée à la demande. Tel. 02 31 37 29 66.

