Le Pegasus Bridge était d'une grande importance stratégique lors de la Bataille de Normandie car il reliait Caen et la mer. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, la 6e division aéroportée britannique s'est posée près du pont et a réussi à libérer les villages de Ranville et Bénouville, chacun d'un côté. Anciennement appelé, pont de Bénouville, la division britannique ayant pour emblème Pégase lui a laissé son nom. L'édifice actuel est une copie dont l'original se trouve au Mémorial Pegasus, situé juste à côté !

Pegasus Bridge, Bénouville. Accès libre au public. Musée Mémorial Pegasus, Avenue du Major Howard, Ranville. Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30. Tarif adulte : 7.50€, tarif étudiant/enfant : 5€. Tel. 02 31 78 19 44.

