Rouen. Vatteville-la-Rue : il tente de voler un quad

C'est sur le site "Le Bon Coin" que le prévenu repère un quad mis en vente par un habitant de Vatteville-la-Rue (Seine-Maritime). N'ayant pas les moyens de l'acheter, il décide quand même de téléphoner au vendeur pour prendre rendez-vous et juger de l'engin. Il ne se rend pas au rendez-vous mais sollicite deux de ses amis pour l'accompagner en camionnette, car l'idée de voler ne lui a jamais quitté l'esprit. C'est ainsi que, le 3 avril 2017, un rapide repérage du voisinage incite les trois voleurs à cisailler le grillage du jardin de l'habitation et à y pénétrer. Le chien d'un voisin aboie, et, dans le calme petit village, nombreux sont les observateurs de la scène.

"J'avais peur..."

Affolés, les comparses repartent mais, la Police ayant été avertie par les voisins méfiants, ils sont arrêtés à la sortie du village. En garde à vue, le prévenu déclare : "Je me suis mis en mode voleur, j'avais peur". Il précisera à la barre que c'était la première fois qu'il se mettait ainsi en danger, son casier judiciaire étant en effet vierge. Pour la partie civile, "les prévenus sont au moins d'accord pour reconnaître la tentative de vol". Pour le Ministère Public, "la tentative de vol et sa préparation sont flagrantes". La défense du prévenu souligne que "l'amateurisme du prévenu doit être pris en compte".

Après délibération, le Tribunal condamne le prévenu à quatre mois de prison avec sursis.

A LIRE AUSSI.

Rouen : une aide à domicile abuse de la faiblesse d'un couple âgé

Vol de carte bleue à Caen : six mois de prison ferme