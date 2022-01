Mondeville. Un nouveau village d'entreprise s'installe en périphérie de Caen

C'est le sixième village d'entreprises "Activity" dans l'agglomération de Caen. Depuis fin avril, les entreprises prennent leurs quartiers dans les locaux de la Z.A de Mondeville Sud (Calvados). Disponibles à la vente ou à la location, seule une surface de 260 m2 est aujourd'hui inoccupée. "Commercialisé à 90%, il accueille déjà ses premiers locataires dont: Peintures André, ISS, Schindler, Engie Home Services, Les Résidences Familiales, Elito...".

Des atouts pour les entreprises

L'emplacement du village, en bordure du périphérique avec un accès facilité à l'A13, "offre une belle visibilité et une facilité d'accès aux entreprises". Le constructeur, Concept-Ty, a également pensé des espaces modulables pour les entreprises qu'ils soient propriétaires ou locataires. Les bâtiments "offrent un environnement esthétique, fonctionnel et évolutif aux entreprises, ils permettent de mutualiser les espaces verts, parkings, etc.".

Le village de Mondeville vient s'ajouter à ceux déjà présents à Verson, Ifs, Mouen, Bretteville-l'Orgueilleuse et Villers-Bocage.