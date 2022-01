Caen. A Caen, le Rétro Festival souffle sa dixième bougie

Déjà 10 ans que les passionnés du patrimoine mécanique et amoureux des belles carrosseries ont rendez-vous chaque année pour ce festival où se côtoient près de 600 autos et motos, des plus populaires aux plus prestigieuses! Cette année, le Rétro Festival s'installe à nouveau à l'hippodrome de Caen (Calvados) et propose un week-end plein de surprises pour fêter comme il se doit ce dixième anniversaire. Rassemblées dans l'enceinte de la Prairie, les autos et motos seront regroupées par types de modèles et par années. Il est même prévu un espace " spécial anciennes " avec des voitures de collection du début du siècle dernier.

Un grand rassemblement de Ferrari

Pour ce programme d'exception, le rétro prévoit un superbe rassemblement Ferrari en hommage aux 70 ans de la marque. Une bonne cinquantaine de Ferrari, tous modèles et toutes époques confondus seront exposés. Autre nouveauté pour ce dixième anniversaire, une grande parade historique dédiée à la saga Renault, des premiers taxis de la Marne à la nouvelle Alpine.

Un avant-goût des vacances?

Les célèbres " bouchons " des vacances sur la non moins célèbre Nationale 7 dans les années 60 seront reconstitués. Près de 200 voitures y sont attendues. Enfin, une multitude d'animations seront proposées pendant tout le week-end pour faire de ce Rétro une véritable fête: baptêmes, enchères, parades en ville, expo, élégance, circuit historique…

Pratique. Le samedi 1er et dimanche 2 juillet, à l'Hippodrome, chaque jour de 9h à 18h. Tarifs entrée : 10 € la journée, 15 € les 2 jours