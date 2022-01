Pour la 28e année consécutive, les arts de rues ont rendez-vous à Sottevilles-les-Rouen (Seine-Maritime). Du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet 2017, Vivacité pose à nouveau ses bagages dans la commune voisine de Rouen.

De l'inédit

Anne Le Goff, directrice artistique de l'atelier 231, est en charge de la programmation officielle de ce festival. "Cette année, nous accueillons 24 compagnies dans la programmation officielle et 13 d'entre elles présentent des créations inédites.

Mais nous accueillons aussi 52 compagnies en off ce qui permet de donner la chance à de jeunes compagnies de se produire et de se faire repérer par des professionnels. Le festival jouit en effet aujourd'hui d'une belle notoriété au niveau national et beaucoup de professionnels assistent à ces spectacles qui servent de tremplin à de nombreuses troupes", se réjouit-elle.

Sur le fil

La programmation officielle doit répondre à certains critères. L'atelier 231 définit un rythme, avec des temps forts en soirée, et une esthétique particulière. "Cette année, notre projet phare est ce spectacle de funambule qui sera donné samedi soir à minuit, 30 place de l'hôtel de ville, par la compagnie Basinga.

Il nous a inspiré toute la scénographie mise en oeuvre par les plastiqueurs: un travail sur la ligne avec des noeuds, des tissus et des fils tendus, qui symbolisent à la fois la frontière et le lien entre les hommes", précise la directrice artistique.



Un festival engagé

"Nous avons fait le choix de proposer des créations politiquement engagées", poursuit-elle. Le coup d'envoi aura lieu vendredi grâce à la collaboration de la compagnie internationale Alligator et des batteurs de pavés. Ils ont baptisé ce spectacle Vendredi debout, un clin d'oeil évident à Nuit Debout, et forme d'ailleurs un réquisitoire contre l'état d'urgence.

"Ce sont des textes qui parlent de liberté et de culture mais aussi de la façon de reconquérir les espaces publics. Cependant, si nous prônons des créations engagées, ces formes restent très accessibles pour le grand public: Vivacité est avant tout un festival familial. Nous offrons même une programmation spéciale pour le jeune public."

Rassembler et surprendre

Car le vrai but de Vivacité c'est en effet de rassembler. "L'originalité de ce festival gratuit c'est qu'il touche tous les publics et que l'on peut déambuler et se laisser happer par la magie d'un spectacle. C'est ainsi que nous voyons les choses même si nous avons aussi un vrai public d'aficionados qui organise soigneusement son programme".

Et pour se plonger avant l'heure dans l'atmosphère singulière de Vivacité, c'est en préambule, le jeudi à 18h15 place Voltaire que le public est invité à découvrir Évidence inconnue, un spectacle de magie et de mentalisme entouré d'un halo de mystère et de poésie. Tout un programme!

Pratique. Du 30 juin au 2 juillet. Centre-ville de Sotteville-lès-Rouen. Gratuit. www.mairie-sotteville-les-rouen.fr

