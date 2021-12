Caen. Calvados : il insulte, menace et crache sur des policiers

Mardi 20 juin 2017, le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a jugé Tony Bouville, âgé de 18 ans, pour avoir outragé et menacé de mort des personnes dépositaires de l'autorité publique, ceci le vendredi 17 mars 2017. Le jeune prévenu ne s'est pas présenté à l'audience.

Les trois hommes doivent être évacués par le balcon

A l'arrivée de la police, la dispute bat son plein. L'un des hommes a cassé un carreau. Les agents entrés, il ferme la porte à clé et lance celle-ci par la fenêtre. La seule solution sera de les faire descendre par le balcon. Dans les locaux de l'hôtel de police, Tony Bouville se déchaîne, insultant, menaçant de mort, crachant... Il va jusqu'à tenter de s'étrangler à plusieurs reprises. Plus tard, il s'en excusera. Les deux agents sollicitent 800 euros de dommages et intérêts.

Tout juste majeur et déjà neuf condamnations

Le casier judiciaire du jeune prévenu qui vient d'avoir 18 ans comporte neuf mentions débutant au tribunal pour enfants : toutes concernent des vols aggravés ou des faits de violence. Il connaît l'incarcération.

Le ministère public requiert une peine ferme, saluant au passage le fait que le prévenu ait présenté des excuses.

Tony Bouville écope de 6 mois de prison ferme. Il devra également verser 450 euros de dommages et intérêts aux deux victimes.

