Christine Guillouet habite un logement collectif Caen la mer Habitat, dans le centre de Caen (Calvados) depuis 20 ans. Il s'agit d'un petit immeuble construit il y a 25 ans sans balcon ni terrasse mais agréable à vivre. Surtout depuis que la fibre a été installée il y a deux ans.

"Nous avons une véritable connexion internet et pour moi il est hors de question de revenir en arrière", sourit cette chargée d'accompagnement des TPE vers la transition numérique.

Un véritable confort de vie

Pour elle, avoir un logement connecté est un véritable confort de vie. À l'image de cet espace locataire mis en place sur le site internet de son bailleur social Caen la mer Habitat il y a trois mois. "Ça nous permet de payer notre loyer en ligne, de dématérialiser des documents et surtout d'avoir un lien direct avec le bailleur alors qu'avant il fallait envoyer un courrier postal. Maintenant un simple mail suffit".

Tester de nouvelles applications

Aller vers l'innovation dans les logements, c'est aller dans la bonne direction. Surtout si ça peut permettre de recréer du lien social. Et pour cela, Christine Guillouet ne manque pas d'idées. "Par exemple, j'ai une place de parking dont je ne me sers pas tout le temps. On pourrait penser à une application mobile pour partager nos places de parking avec ceux qui dans l'immeuble n'en disposent pas". Très curieuse des avancées technologiques, Christine Guillouet est prête à tester les futures innovations que son bailleur social souhaiterait mettre en place, toujours pour aller dans le sens du mieux vivre ensemble.

Pratique. Journée Hab'ility, samedi 24 juin 2017 de 10h à 18h au Dôme de Caen. Gratuit.

