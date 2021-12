Boos. Aéroport de Boos : une liaison journalière Rouen/Lyon dès la rentrée

Il semblerait que l'aéroport de Boos, près de Rouen (Seine-Maritime) redécolle pour de bon. Après l'annonce de l'ouverture d'une ligne estivale vers la Corse, Hop a présenté ce mardi 20 juin 2017 une ligne régulière qui relira Rouen à Lyon chaque jour.

Une ligne cible pour une clientèle d'affaires

"C'était notre objectif, une ligne cible que l'on avait en tête", se félicite Agathe Derôme, la directrice de l'aéroport. Sa structure retrouve ainsi une liaison qu'elle effectuait déjà jusqu'en 2009, date à laquelle la ligne avait été stoppée faute de rentabilité.

"C'est extraordinaire pour le développement économique, la mobilité de nos chefs d'entreprise, se félicite Vincent Laudat, président CCI Rouen Métropole qui a repris la gestion du site avec la Métropole. Ce fameux hub permet aux chefs d'entreprise de prendre un avion à Rouen à 6h30, d'être à 8h à Lyon et une heure, une heure et demie plus tard partout en Europe: Nice, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Nantes…"

De nouvelles perspectives

"De nouveau, Boos va recevoir des lignes commerciales et nous pensons avoir besoin d'un petit effectif supplémentaire", poursuit la directrice avant d'assurer, qu'en revanche, aucuns travaux ne seront nécessaires pour développer techniquement cette nouvelle offre. "L'infrastructure existante est tout à fait suffisante pour accueillir ce vol sur Lyon et même d'autres vols."

D'autres vols, c'est justement ce qu'espère Vincent Laudat. "Nous ouvrirons certainement d'autres lignes mi 2018, assure-t-il. Parmi les destinations en direct dans nos cartons, nous travaillons sur Londres, Nantes, Bordeaux, Toulouse…"

Pratique. Vol à partir de 49 €, 6 jours sur 7. Vente déjà ouverte.