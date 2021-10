Boos. La liaison aérienne Rouen-Lyon est opérationnelle

Rejoindre Lyon au départ de Rouen, c'est à nouveau possible en avion. La liaison depuis l'aéroport de Rouen-Boos est désormais opérationnelle depuis ce lundi 28 août 2017. Ces vols sont principalement destinés aux déplacements professionnels car l'aéroport de Lyon permet ensuite de se diriger vers les plus grandes villes européennes. Deux vols sont opérés le matin vers Lyon à 6h30 et 7h25 et un retour le soir, au départ de Lyon à 19h55. Durée du trajet: 1h35. Ces liaisons sont proposées par Hop!, la filiale low-cost d'Air France. Prix d'appel : 49€.

Ah le premier vol, ça compte ???? Avec 1 vol/jour pour @lyonaeroports, #Rouen est maintenant connecté à toute l'Europe! https://t.co/zByga769aN pic.twitter.com/0sy2jT0gq7 — HOP! ? (@hopinfos) 28 août 2017