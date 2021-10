Rouen. Aéroport de Rouen : un bilan jugé positif pour la ligne Rouen-Lyon

Une ligne déficitaire, en moyenne un siège sur deux vides, 3 500 voyageurs de début septembre à fin janvier… le bilan de la liaison Rouen-Lyon ne fait pas rêver. Et pourtant, Hop !, la filiale d'Air France qui assure la liaison, est satisfaite. Elle présentait ce jeudi 15 février 2018 ses premiers résultats à l'aéroport Rouen Vallée de Seine. Le point d'équilibre économique n'a pas encore été atteint, d'autant qu'un nouvel avion, plus rapide (1 h 10 contre 1 h 35) mais aussi plus coûteux, va être utilisé.

Mais Hélène Abraham, directrice commerciale de Hop ! est satisfaite : "Il est normal de ne pas avoir un retour sur investissement immédiat et de plus, il y a toujours une période un peu d'inertie, il faut faire connaître la ligne, c'est un aéroport qui renaît un petit peu mais nous sommes extrêmement contents de nos résultats." Une satisfaction accentuée par l'augmentation du nombre de passagers mois après mois d'après la directrice commerciale.

Pas de nouvelles lignes en 2018...

La compagnie souhaite se concentrer sur la liaison Rouen-Lyon et n'ouvrira pas de nouvelles lignes cette année. En revanche, comme l'an dernier mais sur une période plus longue, la ligne Rouen-Bastia sera ouverte l'été, du 30 juin au 29 septembre.

Mais Hélène Abraham laisse la porte ouverte pour les prochaines années. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de liaison entre Rouen et Londres, "l'Angleterre est un marché compliqué pour nous car le ticket d'entrée marketing est extrêmement cher".

... mais "probablement en 2019"

Du côté de la direction de l'aéroport, même son de cloche, "l'objectif des prochaines années est de renforcer l'offre existante avec plus de fréquences et travailler avec Hop ! sur d'autres destinations", déclare la directrice Agathe Derôme. Elle envisage également de travailler avec d'autres compagnies aériennes sur des destinations en France et en Europe et de développer les vols charters. Les nouvelles lignes devraient être ouvertes, "probablement en 2019".

10 millions d'euros investis entre 2018 et 2021

L'aéroport est en pleine expansion et souhaite éviter de rencontrer les mêmes difficultés qu'au mois de novembre 2017. Le trafic avait été interrompu quelques jours à cause du givre et du manque de formation de la quinzaine de salariés qui travaille sur le site. Depuis, des outils de dégivrage ont été installés et le personnel a reçu une formation.

De nouvelles installations vont avoir lieu dans les prochaines années. De 2018 à 2021, "10 millions d'euros vont être investis", annonce Roland Marut, le président du syndicat mixte de gestion de l'aéroport. "On travaillera sur l'optimisation de la piste, l'entretien de l'équipement, de l'aérogare, le balisage, etc.", précise Agathe Derôme.

