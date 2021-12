Caen. Journée Hab'ility : les Normands invités à découvrir Smiile pour des services entre voisins

Smiile occupera un espace du showroom de la journée Hab'ility au Dôme à Caen (Calvados), samedi 24 juin 2017, dédiée au logement de demain. Cette société basée à Saint-Malo n'est autre que la première plateforme d'échange de biens et de services entre voisins en France. "C'est pour nous une belle occasion de rencontrer les 2 335 Normands inscrits sur Smiile et très actifs historiquement sur notre plateforme depuis sa création, et c'est aussi une opportunité de consolider notre relation avec le bailleur Caen la mer Habitat avec lequel nous souhaitons collaborer davantage à l'avenir", expose Morgane Hemery, responsable communication & marketing.

Services entre voisins

Le grand public pourra à loisir découvrir tous les services coordonnés par Smiile et imaginer de nouvelles applications. "Le public va pouvoir rencontrer notre équipe, tester Smiile en live, récupérer des kits pour parler de Smiile à leur voisins en mettant par exemple des petits messages à personnaliser dans leurs boites aux lettres, des stickers et de nombreuses autres surprises." Covoiturage, prêt d'outils pour bricoler ou jardiner, garde d'enfants, alertes de quartier… le champ des possibles est infini, pourvu qu'il y ait du monde pour répondre.

