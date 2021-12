Caen. Calvados : le consommateur de cannabis repéré dans la rue à l'odeur 

Jeudi 15 juin 2017 un jeune homme âgé de 22 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour acquisition, détention, transport, cession et usage illicite de stupéfiants de septembre 2016 à avril 2017.

Sept barrettes de cannabis et une grosse somme en liquide

Croisant ce jeune dont les vêtements sont imprégnés de l'odeur de cannabis les gendarmes effectuent une fouille et découvrent sur lui sept barrettes et 460 euros d'argent liquide. L'individu explique qu'il sort d'une soirée entre amis et que tous ont fumé. Il admet acheter à "quelqu'un" et aussi revendre "ça a commencé dans la rue" L"enquête remonte à des "clients" qui confirment.

Jusqu'à quinze joints par jour

Une perquisition à son domicile met à jour trois téléphones portables ainsi qu'un appareil photo avec des clichés de plaquettes de résine et d'herbe. Le prévenu reconnaît fumer parfois jusqu'à quinze joints par jour. À la barre il affirme avoir fortement baissé sa consommation depuis le mois d'avril. Dans son casier judiciaire on ne trouve qu'une seule condamnation datant de 2013 l'enjoignant à suivre un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. Stage qu'il n'a pas jugé utile d'effectuer.

Le procureur requiert 8 mois de prison avec sursis.

Au final il écope de 6 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve et d'une obligation de soins.

