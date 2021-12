Le-Havre. Normandie cup, une course de voile au Havre

Cette Normandie cup est un grand rassemblement de voiliers dans l'estuaire de la Seine, voulu par la ligue de voile de Normandie. Un événement soutenu par la ville du Havre et l'agglomération havraise (Codah). Cette année, environ 80 bateaux (trimarans et monocoques) sont accueillis, ce qui représente environ 400 marins.

La Normandie cup veut devenir une référence du monde de la voile pour la Manche. Écoutez Cédric Chateau, le responsable de l'organisation :

La Normandie cup au Havre du 15 au 18 juin 2017 Impossible de lire le son.

67 manches sont prévues sur l'ensemble de cette Normandie cup. Pour profiter du spectacle, un mini-village est installé sur le port de plaisance du Havre du jeudi 15 juin 2017 au dimanche 18 juin 2017. Jeudi midi, les concurrents seront à Deauville (Calvados) et samedi midi à Fécamp (Seine-Maritime). Il est également possible d'admirer les voiliers en course le matin et l'après-midi depuis les plages du Havre et de Sainte-Adresse.

A LIRE AUSSI.

Le Dar Mlodziey, voilier polonais, au Havre