Caen. Calvados : il cache un caillou d'héroïne dans sa chaussette

À Caen (Calvados), vers minuit le lundi 20 février 2017, un homme est interpellé en possession de stupéfiants (résine de cannabis et héroïne). Une semaine plus tôt, le lundi 13 février en début de soirée, le même homme s'était rendu coupable d'acquisition, de détention, de transport, de cession et d'usage de stupéfiants. Le tribunal de grande instance de Caen l'a jugé pour ces faits le mardi 6 juin 2017.