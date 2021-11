Cabourg. Festival du film de Cabourg : la compétition empreinte d'espoir

Le romantisme retrouve son écrin, celui de Cabourg et de ses salles de cinéma du mercredi 14 au dimanche 18 juin 2017, à l'occasion des 31e journées romantiques du festival du film de Cabourg.

Sept longs métrages

Cette année sept longs-métrages français, italiens, espagnols ou encore chiliens sont en compétition. "Tous les films respirent l'espoir, une vie meilleure", explique Marielle Pietri, directrice artistique du festival de Cabourg. Marion Cotillard, la présidente du jury, entourée entre autres de Camille Cottin, Ibrahim Maalouf et Manu Payet, aura la dure tâche de les départager.

À noter la présence du film 120 battements par minute de Robin Campillo, sensation du festival de Cannes, dans la catégorie prix du public.

"On a besoin de bienveillance et d'amour"

"Notre époque a plus que jamais besoin de bienveillance et d'amour. Le romantisme est un art de vivre, presque du militantisme", ajoute Tristan Duval, maire de Cabourg, heureux d'annoncer une subvention de la part de la Ville d'un peu plus de 212 000€ par an sur trois ans. "Ça va permettre de pérenniser le festival et de voir venir sur la durée".