Cabourg. Festival du Film de Cabourg 2019 : la 33e édition dévoile ses dates de ses journées romantiques

Il y a comme un parfum d'amour dans l'air. Pour la Saint-Valentin, le Festival du Film de Cabourg a dévoilé les dates de sa 33ème édition consacrée aux "journées romantiques".

Pendant cinq jours, les cinéphiles se retrouveront pour discuter, débattre et surtout rencontrer les professionnels du cinéma. L'occasion rêvée de découvrir des films inédits, aussi bien des courts-métrages que des longs, en français comme en anglais. Les aficionados des films romantiques pourront assister à des conférences et autres dédicaces afin de rencontrer les talents ainsi qu'assister à des débats en compagnie des équipes de films présentes. Depuis 33 ans, la ville de Cabourg s'est imposée comme un rendez-vous incontournable des plus grands noms du cinéma.

Dans les prochaines semaines, l'organisation dévoilera les personnalités qui composeront le jury ainsi que le ou la présidente de cette 33e édition. La programmation des films en lice pour décrocher les différents trophées sera également annoncée dans les mois à venir.

En 2018, la 32e édition du Festival du Film de Cabourg a récompensé comme meilleur film "Mektoub my love : canto uno" d'Abdellatif Kechiche qui a été choisi pour représenter l'affiche de l'édition 2019. Le réalisateur André Téchiné était le président du jury composé entre autres de l'actrice Géraldine Nakache et du chanteur Raphael.