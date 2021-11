Caen. Calvados Course poursuite entre la gendarmerie et un motocycliste

Mercredi 31 mai 2017 un jeune homme âgé de 19 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Pas moins de quatre infractions lui sont reprochées: circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, à vitesse excessive, dans un état alcoolisé et pour finir refus d'obtempérer.

Le scooter s'échappe grillant plusieurs feux rouges

Très tôt ce matin-là, à la vue de la gendarmerie, le scooter s'échappe à vive allure n'hésitant pas à griller plusieurs feux rouges. Se sentant poursuivi, il finit par emprunter un sens interdit et termine sa course en percutant un véhicule. Malgré l'heure matinale il accuse 1,60g d'alcool par litre de sang. Il reconnaît avoir bu de la vodka durant la nuit. Le scooter ne lui appartiendrait pas, on le lui aurait prêté, il ne se sent donc pas responsable du défaut d'assurance.

Grande désinvolture

Pour la procureure, le jeune prévenu, absent à l'audience fait preuve d'une grande désinvolture. "Il se moque de l'institution policière et judiciaire." Sont requis 3 mois de prison avec sursis, une interdiction de conduire un véhicule à moteur durant 6 mois et une amende de 300 euros.

Le parquet entérine ce réquisitoire.

