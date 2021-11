Rouen. Il violente sa compagne une fois de plus

Le 30 mai 2017, un homme de nature jalouse s'en prend une fois de plus à sa compagne, personne vulnérable physiquement et mentalement puisqu'elle bénéficie du statut d'adulte handicapée. Ce jour-là, il lui assène des coups au visage et au corps lors d'une énième dispute. En effet, plusieurs mains courantes ont déjà été déposées par la victime aux mois de mars, juin et juillet 2016. A l'époque, et malgré l'intervention de la police, elle avait refusé de porter plainte et de se faire délivrer un certificat médical attestant les violences subies. La police est appelée une nouvelle fois à la demande du voisinage qui témoigne de fréquents cris et disputes au sein du couple. Des photos sont jointes au dossier lors de l'enquête de police, montrant divers objets cassés dans l'appartement.

"Je voulais m'expliquer avec elle..."

Devant le tribunal, l'homme prétend que les violences sont réciproques, ce à quoi la Présidente répond qu'il y a plusieurs récidives légales et doute que l'état physique de la victime ait pu lui permettre de répondre par des actes violents. "J'ai perdu mon sang froid, je voulais juste m'expliquer avec elle", tente le mari jaloux. Pour le Ministère Public, " il subsiste des violences aggravées et récurrentes en dépit des remords du prévenu". Sa défense affirme que son client "a pris conscience de ses actes et est véritablement désireux de s'amender".

Déclaré coupable, le tribunal le condamne à un an de prison avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve de dix-huit mois, ainsi qu'à une obligation de soins et à l'interdiction d'entrer en contact avec son ex compagne.

A LIRE AUSSI.

Normandie : à la barre, le conjoint violent est sans regret

Elbeuf : il violente sa compagne le jour de Noël

Accusé de violences conjugales, il plaide pour des torts partagés

Calvados : il ne supportait plus l'amant de sa femme

Calvados : un squat évacué, la directrice du centre d'accueil des migrants ciblée