Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : vendredi 9 juin

MANCHE

Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 participez à la Baleine à moto à la Baleine entre Gavray et Villebaudon. Il s'agit du 24e Rallye Moto Touristique. Buvette et rôtisserie sur place pour tous motards ou non. Samedi 10 juin accueil des motards et inscription au Rallye, retraite aux flambeaux lumineux, soirée animée avec un orchestre. Dimanche 11 juin, inscription et bénédiction des motards, remise des feuilles de route puis départ du rallye. Terrain disponible pour les tentes.

Jusqu'au 30 août 2017 c'est l'Heure du conte à la médiathèque Charles de la Morandière à Granville, tous les mercredis à 15h. 20 minutes d'histoires pour les enfants et seulement pour les enfants! Gratuit. Pour les enfants autonomes. Sur réservation pour les groupes au 02 33 50 34 09.

CALVADOS

Le Château de Crèvecoeur organise, en partenariat avec l'association du Brochet Caennais, l'animation " Au bord de l'eau ". Dimanche 11 juin 2017, de 14h à 18h, les enfants de moins de 12 ans pourront pêcher dans les douves du Château. À cette occasion, 50 kilos de truites seront lâchés dans les douves.

Un événement familial et associatif à ne pas manquer: Venez participer à Fête en famille à Maltot ce samedi 10 juin 2017 dans le parc du château de Maltot. Un après-midi festif pour divertir grands et petits, faire connaissance avec les associations familiales et l'UDAF et découvrir les multiples services qu'elles proposent. Au programme, un village des associations, des activités de plein air (structures gonflables, jeux surdimensionnés, baptême de poney…), des jeux à partager en famille, des actions de sensibilisation à la santé, à l'alimentation, à la sécurité.

ORNE

Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017 participez aux 2 jours de Ticheville entre Vimoutiers et la Ferté Fresnel. Deux journées d'animations dans le village de Ticheville. Vide-greniers notamment le samedi avec buvette et restauration sur place.

Les mares recèlent, sous le calme apparent de leur surface figée, une vie d'une diversité insoupçonnée et d'une sauvagerie qui n'a rien à envier aux savanes africaines ou aux forêts sud-américaines. Placides têtards, dytiques redoutables, effrayantes larves de libellules… Autant d'acteurs minuscules et étonnants de la pièce " Manger ou être mangé " en version subaquatique qui donneront représentation pour vous dans le cadre de la fête des mares ce dimanche 11 juin 2017 à Dame Marie. Prévoir bonnes chaussures ou bottes, vêtements adaptés à la météo. Réservation au 02 33 25 70 10.