Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : vendredi 19 mai

MANCHE

Vendredi 19 mai 2017, Rejouets, en partenariat avec l'école st Joseph de Bréhal, organise la fête mondiale du jeu. Dans le cadre d'un projet de classe Planète Manche pour vous proposez un événement autour du jeu: des jeux pour tous les âges et toutes les envies: jeux en bois, jeux de règles, espaces tout-petits… Petite restauration et buvette sur place. Rendez-vous de 16h30 à 20h, espace Marcel Launay à Bréhal.

Le Tour de la Manche 2017 continue aujourd'hui depuis Montebourg pour aller jusqu'à Gavray, soit une étape de 154km. Ce samedi 20 mai 2017 c'est la 3e étape le matin avec un contre-la-montre à Cérences puis dans l'après-midi la 4e étape qui relie Gavray à Mortain. Dimanche 21 mai 2017 place à la 5e étape entre Mortain et Granville.

CALVADOS

Assistez à un rassemblement de Porsche Casting à Deauville, samedi 20 mai 2017 et dimanche 21 mai 2017. Près de 250 Porsche sont attendues pour le plus grand plaisir des amateurs de belles mécaniques, les plus belles d'entre elles participeront à un concours d'état, avec dans le rôle principal une 919. Pour clôturer en beauté le week-end une exceptionnelle parade mènera les 250 Porsche des Lais de mer à la place Morny, avec en tête les plus mythiques.

L'équipe TA2L, propose en partenariat avec l'association Mémoire de Fer et la Mairie de St Germain le Vasson le 9e trail de la Mine. Des épreuves de 12 "la ferrailleuse", 20 "la Balaize" et 30 km "la Cinglais" sont proposées ainsi qu'une randonnée pédestre de 4.5 km. Le Musée de la Mine sera ouvert. Possibilité de se restaurer.

ORNE

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 c'est le salon du livre dans le magnifique cadre historique de la halle au blé à Alençon. Ce salon donne toute leur place aux différents acteurs du livre: Les auteurs, les libraires, les associations et d'autres acteurs du monde du livre.

Ce samedi 20 mai 2017 participez à une formation sur les techniques d'éclairages à la Luciole à Alençon. Objectif: Permettre à toute personne de se familiariser à l'utilisation du matériel lumière, de reconnaître les différents types de projecteurs et favoriser la découverte des systèmes d'éclairage: les sources, les appareils et types de projecteur, le câblage, les gradateurs, le système de montage, les consoles et les pupitres, la colorimétrie, les implantations, la conception d'une conduite lumière… Plus d'infos sur laluciole.org.