Le pdt du conseil général de l'Orne, Alain Lambert appelle au rassemblement des maires face à la réforme des intercommunalités

En v?ux tu en voilà....Traditionnelle cérémonies des voeux du Président du Conseil Général de l?Orne, aux maires de ce département, avec une ouverture de cérémonie inhabituelle ?

« Je veux balayer les incertitudes ? les élucubrations que vous avez pu lire dans la presse : je poursuivrai bien mon mandat de président du Conseil Général jusqu?en 2014 »?

Et Alain Lambert poursuit : « La vérité se lit moins dans le journal que dans la réalité. Ne vous laissez pas distraire par je ne sais quelle carte tirée d?un dossier? »

?il s?agit, bien sûr à la carte de la réforme de l?intercommunalité publiée par nos confrère d?Ouest France, et qui partout soulève un tollé tellement elle est incohérente avec la vie des ornais?

?et quoiqu?insinue Alain Lambert ? nos confrères n?ont pas inventé cette carte?

Reprise dans ta voix :

Le reste de la cérémonie a été beaucoup plus classique : bilan de 2010, projets de 2011?

Alain Lambert a illustré l?évolution de l?Orne sur 50 ans :

La création de l?Ispa il y a 25 ans ? 2000 étudiants aujourd?hui ? pourquoi pas 5000 étudiants à Alençon dans 25 ans?...

Le 1er TGV en France dans les années 85 ? pourquoi pas une gare TGV dans l?Orne en 2035?

Pas d?autoroute en 1985 ? l?A28 et l?A88 aujourd?hui ? pourquoi pas une 2x2 voies jusqu?à Paris en 2035 ?...

Oui, effectivement, pourquoi pas?

