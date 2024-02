Politique. Marc Andreu Sabater, maire de Vire, quitte ses fonctions

Ayant des soucis de santé depuis plusieurs semaines maintenant, le maire de Vire Normandie Marc Andreu Sabater quitte définitivement ses fonctions, communique-t-il ce jeudi 1er février. Il a remis au préfet du Calvados sa démission du conseil municipal, entraînant ainsi son départ à la présidence du Centre communal d'action sociale (CCAS), ainsi qu'à celle du conseil communautaire. Depuis quelque temps déjà, Nicole Desmottes, maire déléguée de Roullours, avait remplacé Marc Andreu Sabater. "Mon état de santé ne me permet plus d'assumer ces responsabilités, qui nécessitent une disponibilité et un engagement total au quotidien", justifie ainsi celui qui est resté à ce jour l'unique maire de la commune nouvelle.