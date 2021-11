Le Théâtre des Arts de Rouen produit grâce à la complicité du metteur en scène Laurent Laffargue une version audacieuse de l'opéra le plus populaire au monde.

Une fête en larme

Trois artistes dépensiers et fêtards vivent dans la misère et la fête permanente. Parmi eux, Rodolphe l'écrivain s'éprend de sa jeune voisine Mimi, une petit brodeuse à la santé fragile, tandis que son ami Marcel le peintre renoue avec une ancienne maîtresse, Musette.

À travers ces deux histoires d'amour et leurs nombreux rebondissements, le livret original de Giuseppe Giacosa et Luigi Illica évoque des sujets profonds et des questions éternelles: l'amour, la mort, l'espoir et la liberté. Acculée par la maladie et la misère de sa vie de bohème Mimi meurt prématurément. Tout le génie de Puccini réside en sa capacité à magnifier le drame par sa musique.

Un opéra incontournable

La Bohême de Puccini s'inspire du roman d'Henry Murger, Scènes de la vie de Bohême. Crée en 1896 au Teatro Regio de Turin, cet opéra reçoit d'abord un accueil très mitigé du public avant de connaître un succès à retardement l'année suivante. Aujourd'hui, La Bohème est l'opéra le plus joué au monde. Le Théâtre des Arts qui aime marier tradition et modernité choisit de terminer la saison avec cette pièce à succès tout en distillant comme à son habitude un vent de nouveauté dans cette oeuvre, en chamboulant avec élégance conventions et traditions, laissant les rênes de la mise en scène à Laurent Laffargue.

La Bohême en mai 68

C'est en 2007 que Laurent Laffargue met en scène La Bohême de Puccini à l'Opéra national de Bordeaux. Plébiscitée par le public, cette version inédite et audacieuse transporte l'intrigue dans l'ambiance effervescente d'un Paris à l'aube de mai 68. Le metteur en scène voit en effet dans cette vie de bohème que partagent ces jeunes gens en quête d'eux-mêmes un parallèle évident avec l'euphorie contaminante dans laquelle de jeunes utopistes tentent de refaire le monde en 68. Le metteur en scène se prête au jeu d'une relecture complète du livret et se plait à inverser scène d'extérieur et scènes d'intérieur tout en restituant cette ambiance festive permanente dans laquelle le drame se noue.

Pratique. Du 2 au 12 juin. Théâtre des Arts de Rouen. Tarifs 10 à 68€. www.operaderouen.fr

A LIRE AUSSI.

La Scala ouvre sa nouvelle saison avec "Madame Butterfly"

Des expériences immersives à l'Opéra de Rouen