Opéra participatif. Le barbier de Séville s'invite au Théâtre des Arts à Rouen

C'est avec une oeuvre de Rossini adaptée en opéra participatif que le Théâtre des Arts de Rouen (Seine-Maritime) termine l'année civile les 15 et 17 décembre 2017. Rendez-vous attendu, l'opéra participatif permet de saisir la beauté d'une oeuvre classique en impliquant le spectateur. Cette pièce réjouissante se prête particulièrement à ce genre de jeu.

Un joyeux quiproquo

Le barbier de Séville est d'abord une pièce de théâtre imaginée par Beaumarchais. Premier opus d'une trilogie dont le héros est Figaro, cette pièce humoristique du siècle des Lumières qui s'inspire de la tradition de la commedia dell'arte enchaîne les quiproquos et les situations burlesques. Figaro, barbier de Séville joue les entremetteurs entre le Comte Almaviva tombé amoureux au premier coup d'oeil de Rosine, pupille cloîtrée du docteur Bartolo. Le rusé Figaro imagine divers subterfuges pour introduire Almaviva travesti dans le foyer de Bartolo. Cette pièce truculente fut adaptée en opéra-bouffe par Rossini en 1816 et reste une des oeuvres majeures de ce compositeur fécond.

8e opéra participatif

Instauré il y a cinq ans à Rouen, l'opéra participatif est un concept désormais connu dont le but est de faciliter l'accès à des oeuvres du répertoire classique, de sensibiliser le jeune public au bel canto et d'impliquer davantage le spectateur. Au cours de la représentation, le public est invité à intervenir à sept reprises: la salle s'illumine alors et le chef se retourne vers le public pour diriger les chants. Précédée par des séances d'apprentissage et de répétitions, chaque représentation permet donc au public de s'investir pleinement et de participer de manière active au spectacle.

Un condensé de culture

Spécialement adapté pour l'occasion, l'opéra de Rossini doit cependant conserver son authenticité, son rythme et sa force. Un véritable défi que relève Gilles Rico puisqu'il s'agit de créer un opéra d'1h10 alors que la durée initiale était de 3 heures. Cette forme condensée se concentre sur les cinq protagonistes essentiels à l'intrigue: Figaro, le Comte Almaviva, Rosine, Bartolo et le maître de musique Don Basile. Gilles Rico s'attache aussi à traduire le texte de l'opéra en français pour en faciliter la compréhension.

Pratique. Vendredi 15 décembre 2017 à 20h, samedi 16 à 20h et dimanche 17 à 16h au Théâtre des Arts à Rouen. Tarif 10 à 26 €. www.operaderouen.fr

