Caen. Calvados : le propriétaire trouve deux hommes endormis dans sa maison

Mardi 23 mai 2017, Abdelkader Khabati, marocain âgé de 18 ans, et Abdelkarim Bahar, syrien âgé de 21 ans, ont été jugés pour violation de domicile par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados).

Sont également reprochés au second des faits d'outrages envers une personne dépositaire de l'autorité publique.

Garde à vue mouvementée

A l'arrivée de la police, le 23 février 2017, les deux hommes prennent la fuite. Et c'est après une course-poursuite qu'ils sont appréhendés.

En garde à vue, le plus âgé se montre le plus véhément, insultant un policier et tapant sur la porte de sa cellule. Durant l'interrogatoire, il ne cesse d'enfoncer son comparse, lui mettant sur le dos la détérioration du volet, le coup de pied pour briser la fenêtre et même... les injures proférées à l'adresse de l'agent !

"La France, c'est la galère"...

Il finit par affirmer qu'ils avaient auparavant sonné et que, sans réponse, ils avaient estimé qu'il s'agissait d'un squat et qu'ils pouvaient s'y installer. Sa conclusion ? "La France, c'est la galère".

Plusieurs identités différentes

Tous les deux ont déjà été condamnés pour vols (et ont volé ensemble), se présentant devant la justice avec plusieurs identités différentes. Trois pour le plus âgé et cinq pour le plus jeune.

Le tribunal a suivi l'avis du parquet qui sollicite des peines fermes.

Abdelkader Khabati écope de 7 mois de prison ferme (y compris la révocation d'un sursis) ;

Abdelkarim Bahar écope de 10 mois de prison ferme (8 mois ainsi que la révocation d'un sursis de 2 mois). S'y ajoute 300 euros de dommages et intérêts pour outrages. Les frais de justice s'élèvent à 500 euros.

A LIRE AUSSI.

Ils proposaient de la drogue lors du festival Nördik Impakt

Caen : un curieux tandem de dealers jugés en comparution immédiate

Caen : il vole pour 160 euros de crèmes de soins dans une pharmacie

Calvados : le jeune pyromane présenté à la justice

Calvados : deux jeunes de 18 ans condamnés pour trafic de cannabis