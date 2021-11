Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : jeudi 1er juin

MANCHE

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 c'est le week-end des Champions à Cérences. Un événement festif, sportif et caritatif avec des stages, initiations, spectacles, concerts, jeux et animations… Avec les champions de karaté: Alexandra Recchia, quintuple championne du monde ou encore Rida Bel-Lahsen, champion du monde et champion d'Europe. Rendez-vous au Complexe Omnisports de Cérences, c'est gratuit

Vous êtes amateurs de peinture et autres loisirs créatifs? Ne manquez pas la foire aux croûtes et brocante de matériel d'Art à Gouville-sur-Mer. Vous pourrez y acheter tableaux et matériel d'occasion. Cet événement se tient dans la Grande Salle de la Filature à partir de samedi 3 et jusqu'à lundi 5 juin 2017.

CALVADOS

Jusqu'au dimanche 4 juin 2017 c'est une semaine sous le thème "Ensemble" à Pont l'Evêque. L'idée est de partager des moments conviviaux, ludiques et pédagogiques sur le devenir de notre planète, sur les moyens que nous pouvons mettre en oeuvre chaque jour pour contribuer à vivre mieux et à respecter notre environnement. Au programme: Exposition, Semaine du film durable, Salon Vert l'Avenir, pique-nique partagé… et bien d'autres animations, toutes les infos sur la page Facebook VillePontlEveque.

Ce samedi 3 juin 2017 c'est le premier tournoi de football 100 % féminin au stade Kieffer à Ouistreham. Une compétition en semi-nocturne, ouvert à tous, licenciées et non licenciées. Toutes les équipes seront récompensées. Restauration et buvette sur place. Organisé par l'AJSO, c'est sur inscription auprès de Marion Laurent au 06 29 85 39 89.

ORNE

La Bissonière à Athis Val de Rouvre vous propose une ferme ouverte ce samedi 3 juin 2017. Au programme: Marché local bio et artisanal, conférence Terre de Liens: sur l'épargne solidaire au service de la transmission reprise de la ferme, repas sur réservation, One Man Show de Hocine puis musique scène ouverte avec Gilles le Cossec.

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 assistez au 21e marché de l'art contemporain à la Perrière. Rencontrez les artistes dans les rues, jardins et maisons du village millénaire de La Perrière, classée Petite cité de caractère du Perche. Au programme: Concerts, conférences, prix du public, prix du jury, concours des artistes en herbe ou encore le traditionnel Pot de Peinture où sont remis les prix. Parking: 1 € par véhicule