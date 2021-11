Ouistreham. Ouistreham: 3e édition du salon "Habitat & Aménagement, bio et produits du terroir"

Pour celles et ceux qui souhaitent revoir ou repenser l'aménagement de leur habitat et découvrir les dernières tendances en matière de décoration et de savoir-vivre, le salon de "Habitat & Aménagement, bio et produits du terroir" ouvre durant 4 jours ses portes à Ouistreham.

Des professionnels au rendez-vous

Pas moins de 13 thématiques différentes parmi les exposants : producteurs locaux de gastronomie, architectes d'intérieur, électricien, constructeur de maisons en bois ou encore de véranda, les professionnels présents durant ces quatre jours ont en commun le goût du bien-vivre.

Pratique. Du 25 au 28 mai à Ouistreham-Riva-Bella, sous un chapiteau de l'Esplanade Lofi. Gratuit. Informations sur www.ouistreham-rivabella.fr Tél. 06 86 86 50 58