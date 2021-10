Hors Normandie. Tendance Ouest: vos hits préférés du 13 au 19 mai 2017

Échange de bons procédés en tête: Ofenbach cède la place de leader à son dauphin de la semaine dernière, Ed Sheeran. La meilleure entrée de la semaine est "Skin" de Rag'n'Bone Man directement à la 17ème place. Meilleures progressions de la semaine ex aequo: "24K magic" de Bruno Mars (26ème) et "The Ocean" de Mike Perry (28ème) qui gagnent chacun 21 places. Pire dégringolade pour Claudio Capeo qui descend à la 47ème place à cause de 22 places de perdues.

5) SIA Never give up (-2)

4) THE WEEKND I feel it coming (+3)

3) KATY PERRY Chained to the rythm (+7)

2) OFENBACH Be mine (-1)

1) ED SHEERAN Shape of you (+1)

La Tendance List est à retrouver chaque samedi entre 19h et 21h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Pour voter: soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le pouce levé à côté du hit que vous venez d'entendre (ou plus loin dans les archives) pour lui donner une voix.

